TARQUINIA - «Il nuovo porto turistico a Tarquinia renderà il territorio un’attrazione turistica e porterà nuovi posti di lavoro». Il presidente dell'Università Agraria Alberto Riglietti e l'assessore Alessandro Sacripanti intervengono a margine dell'incontro con l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli sul piano porti della Regione Lazio. «Abbiamo accolto con grande soddisfazione l'approvazione del Piano dei porti illustrato dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che prevede un progetto anche su Tarquinia. Un passo importante per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio. Il nuovo porto turistico di Tarquinia, che fa ora ufficialmente parte del piano regionale, rappresenta una straordinaria opportunità per il rilancio economico e turistico, tra l'altro è stato evidenziato che per i 500 posti barca sono previsti un indotto di circa 1.500 posti di lavoro». «Tarquinia - aggiungono Riglietti e Sacripanti - potrà finalmente beneficiare di un'infrastruttura di rilevanza internazionale, capace di attrarre turisti, investitori e sviluppare in modo sostenibile il nostro settore marittimo e portuale». «Su questo - aggiungono - l'Università Agraria sta giungendo alle fasi finali del bando pubblico sul campeggio a Spinicci che porterà allo stesso modo un incremento produttivo importante. Con l’inserimento del nuovo porto turistico nel piano regionale l’economia locale potrà offrire nuove opportunità di crescita per le generazioni future». «Il progetto del porto turistico di Tarquinia, grazie alla sua posizione strategica - proseguono Riglietti e Sacripanti - offrirà servizi di alto livello e contribuirà ad un ulteriore sviluppo del turismo nautico, settore in continua espansione. L’opera, che si inserisce in un’ottica di sostenibilità ambientale e di valorizzazione delle risorse locali, è destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera Regione Lazio. Il nostro impegno nell’Università Agraria di Tarquinia è sempre stato quello di promuovere il benessere della nostra comunità. Oggi possiamo guardare con speranza al futuro, grazie a questa importante decisione che renderà Tarquinia un polo di attrazione per il turismo e l’economia del Lazio». «L’Università Agraria di Tarquinia continuerà a supportare il progetto del porto turistico, collaborando con le istituzioni regionali e locali, per questo - concludono il presidente dell'Università Alberto Riglietti e l'assessore Alessandro Sacripanti - ringraziamo l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, molto vicini ed attenti al nostro territorio».

