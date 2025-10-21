MONTALTO DI CASTRO – Sabato 25 ottobre, alle ore 18, presso il teatro comunale Lea Padovani, si terrà il convegno dal titolo “Piano Porti Regione Lazio – Progettualità sul Comune di Montalto di Castro”, un importante momento di confronto e approfondimento sul futuro delle infrastrutture portuali nel territorio.



L’evento si inserisce all’interno della manifestazione “Festival del pescato locale” che si svolgerà durante il fine settimana, patrocinata dalla Regione Lazio, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal GAL Lazio e da Feampa.



Alla tavola rotonda parteciperanno autorevoli rappresentanti istituzionali e del settore, tra cui il deputato Mauro Rotelli, in rappresentanza della Commissione Infrastrutture della Camera dei Deputati, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, i rappresentanti dell’Autorità Portuale di Civitavecchia e della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.



Nell’incontro, che avrà un taglio istituzionale, verrà illustrata ai cittadini l’importanza del Piano dei Porti approvato dalla Regione Lazio, nonché lo stato di avanzamento del progetto che l’Amministrazione Comunale di Montalto di Castro sta portando avanti per realizzare questa importantissima opera sul proprio territorio, e sarà un primo momento di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e realtà locali legate alla pesca e al diporto, nell’intento di coinvolgere attivamente il tessuto economico e sociale del territorio. Tutti i cittadini montaltesi sono invitati a partecipare, così come tutti coloro i quali vorranno contribuire allo sviluppo sostenibile e strategico del porto di Montalto di Castro.



«Siamo molto soddisfatti del progetto di sviluppo del porto turistico di Montalto di Castro - dichiara il Sindaco Emanuela Socciarelli. Un’opportunità strategica per valorizzare il nostro territorio e generare nuove occasioni di crescita economica e sociale. Il sostegno della Regione Lazio rappresenta un importante segnale di attenzione verso il nostro Comune, che saprà tradurre queste progettualità in un concreto miglioramento della qualità della vita per cittadini e visitatori. Grazie a questo ulteriore passo in avanti, e agli incarichi che l’amministrazione sta portando avanti con metodo e continuità, la nostra città potrà presto beneficiare di un’opera pubblica di fondamentale importanza per il futuro della comunità».



Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica e Demanio, Marco Fedele, che ha aggiunto: «Il piano portuale regionale apre la strada a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio montaltese, mettendo al centro la nautica ed il turismo quali elementi trainanti per lo sviluppo del nostro litorale. Il porto turistico rappresenta una straordinaria occasione per rilanciare l’economia locale, in particolare quella nautica peschereccia e da diporto, e valorizzare le potenzialità di Montalto di Castro, in un percorso condiviso con tutte le realtà del territorio. Siamo soddisfatti che la Regione abbia deciso di inserire il nostro Comune tra quelli selezionati nel nuovo piano dei porti, riconoscendo l'importanza che il nostro territorio riveste all'interno dell'economia del mare laziale».

©riproduzione riservata