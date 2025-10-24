TOLFA – “Scarsa pulizia, poca cura del verde pubblico e da tempo nessuno sfalcio dell’erba”: ad esprimersi così alcuni residenti di Tolfa che si dicono “delusi per le condizioni in cui versa il paese”. Alcuni residenti denunciano che “In diverse zone del borgo l’erba è ormai talmente alta da arrivare quasi fino alle finestre delle abitazioni, segno evidente di una manutenzione che manca da troppo tempo. Molti residenti, animati da spirito civico, cercano di intervenire personalmente: piccoli gruppi di volontari si occupano infatti di alcune aree del paese, ma dove non arrivano loro la situazione appare desolante: erba incolta, marciapiedi sporchi, rifiuti accumulati e un generale senso di incuria. Tolfa merita di più”. Al centro delle lamentele soprattutto le condizioni della villa comunale “un tempo fiore all’occhiello del paese e oggi ridotta in condizioni preoccupanti”. I cittadini segnalano infatti “Rami pericolanti e alberi mai potati e non curati, siepi secche e bruciate mai rimosse, giochi per bambini danneggiati o pericolosi e tratti di pavimentazione antitrauma ormai inesistenti. L’erbaccia cresce ovunque e i cestini dei rifiuti non vengono svuotati con regolarità”. “Noi tolfetani siamo molto legati alla nostra villa comunale – raccontano alcuni residenti – era il cuore verde del paese, un luogo curato e accogliente. Vederla così fa male”. La protesta riguarda anche il cimitero comunale, dove – denunciano diversi cittadini – si registrano situazioni analoghe: “erba alta, scarsa manutenzione e un senso di trascuratezza che offende la memoria dei defunti”. I cittadini chiedono dunque al Comune di “intervenire al più presto o con un piano straordinario di pulizia e manutenzione del verde o sollecitando la Rieco a ottemperare al meglio al servio per restituire decoro al borgo e alla sua villa simbolo di socialità e appartenenza per tutta la nostra comunità tolfetana”.

