LADISPOLI - Ancora un incidente stradale, questa volta in pieno centro. Tutto è accaduto intorno alle 8 di questa mattina, quando all’altezza della rotatoria che collega via Ancona e via Odescalchi al quartiere di Palo Laziale, una donna, sui 50 anni, alla guida della sua auto, ha investito due pedoni che proprio in quel momento stavano attraversando la strada.

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno deciso di trasportare in codice rosso, in eliambulanza, una delle due vittime (anche lei una donna sulla cinquantina) per trasferirla al Policlinico Gemelli di Roma. Meno gravi invece le condizioni del secondo pedone (una donna sui 50 anni anche lei), trasferita in ambulanza in un ospedale della zona.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale di Ladispoli e gli agenti del commissariato di via Vilnius che hanno bloccato la strada per consentire ai sanitari di soccorrere le vittime, e per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione la conducente dell’auto sarebbe stata abbagliata dal sole che le avrebbe impedito di vedere le due donne attraversare la strada.

Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico a causa della chiusura del tratto stradale.

