FIUMICINO - Valorizzare il territorio: un nuovo e significativo passo in avanti è stato compiuto con l'accordo procedimentale siglato tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino, con l’obiettivo di definire un programma unitario di valorizzazione territoriale.

L'accordo, che si basa su un precedente Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021, è finalizzato alla collaborazione istituzionale per avviare una serie di iniziative di valorizzazione, implementazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico del Comune.

L'asessore al Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. «Questo accordo è il frutto di un lavoro costante e proficuo tra Regione e Comune, che dimostra l’impegno concreto nel restituire alla comunità spazi e beni pubblici in uno stato di piena valorizzazione." Le aree interessate dall'accordo includono il parco "Tommaso Forti" e diverse aree su cui insistono complessi scolastici nella località Isola Sacra, come l'asilo nido "L'allegro Ranocchio" e "L'anatroccolo", e le scuole "Isola dei Tesori" e "Porto Romano".

A seguito del protocollo, con una delibera della Giunta regionale, è stata destinata una somma di 140.000,00 euro per la razionalizzazione dei beni nel Comune di Fiumicino. Il valore immobiliare complessivo stimato è di 249.275,30 euro, in attesa di un atto di indirizzo da parte del Comune di Fiumicino che vincoli le aree agli usi pubblici.

Massimiliano Graux, membro provinciale di Roma di Fratelli d’Italia, ha ringraziato tutte le parti coinvolte per il lavoro svolto: “Un ringraziamento particolare va all'Assessore Fabrizio Ghera, alla Regione Lazio e all'amministrazione comunale, che hanno dimostrato grande efficienza e attenzione per le esigenze del nostro territorio."

Anche il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha sottolineato l'importanza dell'accordo, che rappresenta "un ulteriore passo avanti per la sistemazione del territorio e per garantire un futuro migliore ai cittadini di Fiumicino».

L'accordo prevede infatti l'adozione di un decreto di esproprio per l'acquisizione dei terreni, che costituirà il titolo per la piena proprietà e la successiva trascrizione a favore del Comune di Fiumicino.