ALLUMIERE – Un piatto di pastasciutta può raccontare la Storia. E può farlo con la forza semplice di un gesto che unisce, ricorda, resiste. Mercoledì 23 luglio 2025, ad Allumiere, torna uno degli appuntamenti più sentiti e simbolici del calendario civile: la Pastasciutta Antifascista, organizzata dall’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di Allumiere, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa, che ogni anno si celebra in centinaia di piazze italiane, rievoca il gesto dei Fratelli Cervi, che il 25 luglio del 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, offrirono pastasciutta a tutto il paese di Campegine. Era un modo spontaneo e gioioso per festeggiare la fine di un’epoca di violenza, censura e oppressione.

Oggi, a 82 anni di distanza, quel gesto si è trasformato in una festa popolare e civile, che onora i valori fondativi della nostra democrazia: antifascismo, libertà, giustizia sociale, pace e solidarietà.La manifestazione si svolgerà nell’area esterna delle Scuole Elementari in Piazza F. Turati – Viale Garibaldi, e rappresenterà un momento di comunità, riflessione e partecipazione..

Dalle ore 18:00, spazio al confronto culturale con l’intervento del prof. Carlo Felice Casula, storico emerito dell’Università Roma Tre, che guiderà il pubblico in un dibattito sul tema “Resistenza e Costituzione”, aiutandoci a rileggere le radici del nostro ordinamento democratico, con uno sguardo consapevole sul presente.

Accanto alla memoria storica, anche l’impegno attivo e contemporaneo. Saranno infatti presenti i volontari di Emergency, con la responsabile del gruppo Roma Ovest, Cinzia Pettini, che presenterà una mostra fotografica sull’azione umanitaria dell’organizzazione nelle zone di guerra, e offrirà aggiornamenti sul conflitto in Gaza e in altre aree dove Emergency è presente con ospedali, ambulatori e presidi medici.

Un’occasione per riflettere anche sul significato odierno della parola “pace”.

Il programma si arricchisce con la partecipazione di Diego Nunzi, della Segreteria CGIL di Roma Nord–Civitavecchia–Viterbo, che porterà il punto di vista del sindacato sul legame tra antifascismo, diritti del lavoro e dignità sociale, in un momento storico in cui i diritti acquisiti vengono troppo spesso messi in discussione.

La serata culminerà con la Cena Sociale delle ore 20:00, dove i partecipanti potranno gustare la simbolica Pastasciutta Antifascista, cucinata per l’occasione e servita fino a esaurimento posti. Si raccomanda la prenotazione anticipata, vista la capienza limitata.

Questa iniziativa è è pensata e realizzata con la collaborazione del Circolo Berlinguer di Allumiere, che affianca l’ANPI nella promozione di eventi legati alla memoria storica e ai valori costituzionali.

“Un ringraziamento particolare va al Sindaco Luigi Landi e alla Delegata alla Cultura Francesca Scarin, che - spiegano gli organizzatori - hanno sostenuto e reso possibile questa importante iniziativa”.

L’invito dell’ANPI e del Circolo Berlinguer è rivolto a tutta la cittadinanza, a chi crede nei valori della Resistenza, a chi vuole conoscere e custodire la Costituzione, a chi non si rassegna all’indifferenza, ma sceglie ogni giorno di stare dalla parte giusta della storia. Perché la Pastasciutta Antifascista non è solo un piatto. È memoria condivisa, è comunità, è impegno civile. È un modo semplice e potente per dire che la Libertà non si dimentica. Si celebra, insieme.

E come ricorda lo slogan della manifestazione: "Pastasciuttando viene meglio".

