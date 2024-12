CERVETERI - Una passeggiata sul lungomare di Campo di Mare per la Giornata mondiale della salute. Promotore dell'iniziativa l'associazione Onconauti in collaborazione con il Comune etrusco. Appuntamento: il 7 aprile. Si partirà alle 10.30 dal lungomare dei Navigatori Etruschi (davanti lo stabilimento di Ezio alla Torretta) per una passeggiata all'aria aperta all'insegna del movimento. «Stiamo vivendo una fase storica estremamente difficile - ha detto l'assessore alla Sanità, Francesca Appetiti - un contesto nel quale, complici i postumi della pandemia e della crisi economica che sta colpendo tantissime famiglie, l'accesso alle cure mediche, alla sanità e alla prevenzione è continuamente minato. Proprio per questo, in occasione della Giornata mondiale della Salute siamo felici di poter promuovere questo appuntamento che chiaramente è aperto a tutti». «Abbiamo scelto, come simbolo di questa giornata, di fare una camminata perché questa rappresenta una delle attività più importanti per mantenersi in buona salute – ha spiegato l’assessore Appetiti– perché camminare migliora la mobilità e la resistenza muscolare, migliora la circolazione sanguigna e l’ossigenazione di organi e tessuti; stimola positivamente il sistema nervoso; allevia le tensioni e l’ansia generate da accumulo di stress, soprattutto se viene svolta all’aria aperta, nella natura e durante le ore di luce».

«La camminata - ha proseguito ancora l'assessore - è accessibile alle persone di tutte le età, avrà una durata di un’ora e mezza circa e si svolgerà sul Lungomare e negli spazi limitrofi, sperando che il tempo possa assisterci e consentirci anche di avventurarci all’interno della Palude di Torre Flavia. Vi aspettiamo numerosi per camminare insieme: una mattinata salutare, per la salute».

©RIPRODUZIONE RISERVATA