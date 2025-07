MONTALTO – Paura questa mattina sulla spiaggia di Montalto di Castro, dove tre bambini in compagnia del loro papà sono stati trascinati dalla corrente al largo del mare mentre facevano il bagno.

Il fatto è avvenuto nei pressi della foce del Fiora.

Decisivo il tempestivo intervento del bagnino, che si è gettato in acqua senza esitazione partendo da uno stabilimento balneare vicino, non appena lanciato l’allarme dalla spiaggia.

A mettere in difficoltà la famiglia, sarebbe stata una improvvisa risacca che in pochi istanti con violenza ha trascinato la famiglia di bagnanti al largo del mare.

La forte corrente ha poi impedito ai malcapitati di riconquistare la riva.

In pochi istanti il bagnino è riuscito a riportare a riva i tre bambini e il loro genitore, per la gioia di tutti i presenti, rimasti col fiato sospeso fino all’arrivo in spiaggia dell’ultimo naufrago.

©RIPRODUZIONE RISERVATA