LADISPOLI – Più sicurezza con l’acquisto di nuovi scuolabus. Saranno otto in totale con una spesa di circa un milion e mezzo e arriveranno a breve a disposizione del comune. Giunta che ha acceso un mutuo presso la Cassa dei depositi e prestiti, come evidenziato tra l’altro nella delibera pubblicata sull’Albo pretorio on line. Iter confermato anche dal primo cittadino ladispolano. «Possiamo dire – sostiene Alessandro Grando – che la procedura di gara per l’acquisto di 8 nuovi scuolabus si è ufficialmente conclusa la scorsa settimana. Si tratta di un investimento importante, pari a circa 1,4 milioni di euro, destinato a migliorare la qualità e la sicurezza del servizio di trasporto scolastico nella nostra città. Tengo a sottolineare che l’importo annuale della rata del mutuo sarà coperta dal canone che la società partecipata Flavia Servizi, gestore del servizio scuolabus, verserà al Comune. Ciò significa che per l’Ente l’operazione avrà un impatto economico a saldo zero. Siamo in attesa di conoscere i tempi di consegna dei mezzi e non vediamo l’ora di vederli percorre le strade di Ladispoli con a bordo i nostri piccoli alunni». Tutti e otto gli scuolabus, dotati delle più moderne tecnologie e dei più recenti standard di sicurezza e sostenibilità ambientale, saranno alimentati a gasolio anche se alcuni dei mezzi presto a disposizione pure a gpl per garantire il servizio per le famiglie in centro e nelle zone periferiche. Non cambierà nulla per quanto riguarda tariffe e sconti che saranno applicati in base al modello Isee che dovrà essere presentato presso l’Urp di piazza Falcone. Invariato anche il regolamento. Come si legge sul sito del municipio, genitori possono delegare fino ad un massimo di tre persone per il prelievo dei loro figli alle fermate degli scuolabus e nel caso in cui non siano presenti familiari o i delegati, i piccoli verranno accompagnati a fine giro presso il comando della Polizia municipale in viale Mediterraneo.

