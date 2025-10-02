ALLUMIERE - Allumiere ha vissuto una giornata indimenticabile sabato 27 settembre grazie all’iniziativa “Bambini sulle orme del Cammino dei Minatori – Passeggiata sull’anello blu”, organizzata dall’associazione Il Cammino dell’Allume e guidata con grande passione e competenza da Augusto Amici. L’appuntamento, che ha preso il via alle 9.30 da piazza della Repubblica, ha visto la partecipazione di 21 bambini, in un percorso che ha unito natura, storia locale, gioco e riflessione. Il cammino lungo l’anello blu si è trasformato in un’esperienza educativa e coinvolgente: i piccoli partecipanti hanno scoperto paesaggi e racconti legati alla tradizione mineraria del territorio, vivendo in prima persona un legame autentico con l’ambiente circostante. Dopo la passeggiata, il gruppo si è ritrovato presso l’ex base NATO per un pranzo genuino e condiviso, che ha rispettato lo spirito plastic free dell’evento: piatti e posate riutilizzabili, borracce personali e anche il momento del lavaggio collettivo delle stoviglie, trasformato in un gesto concreto di educazione ambientale. Il pomeriggio è stato animato da laboratori creativi e da una suggestiva caccia al tesoro naturale, che ha stimolato la curiosità dei bambini e rafforzato il senso di collaborazione. Particolarmente significativa è stata la riflessione sulla pace, un tema sentito e condiviso, che ha messo al centro il diritto di ogni bambino a crescere sereno e protetto. La giornata si è conclusa nel cortile del Palazzo Camerale con una merenda biologica offerta dal Comune di Allumiere, momento di festa e saluto che ha suggellato un’esperienza ricca di emozioni, sorrisi ed energia positiva. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie all’instancabile lavoro dell’associazione Il Cammino dell’Allume. “Il ringraziamento va ai genitori che hanno dato fiducia al progetto e - spiegano dall’associazione Il Cammino dell’allume - soprattutto ai bambini, protagonisti assoluti della giornata”. Il prossimo appuntamento sarà sabato 11 ottobre col “Cammino in Rosa”, evento dedicato alla sensibilizzazione e alla partecipazione comunitaria.