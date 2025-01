«Abbiamo vissuto una giornata storica per la sanità viterbese. Un traguardo che segna un passo fondamentale verso una sanità sempre più moderna, efficiente e vicina ai cittadini» ha detto Enrico Panunzi, vicepresidente del consiglio regionale. «Si tratta di un risultato frutto di anni di impegno costante, di una visione che ha sempre messo al centro la necessità di garantire cure e prestazioni sanitarie di ultima generazione per tutta la provincia di Viterbo - ha aggiunto l’esponente dem - Un percorso iniziato e portato avanti con determinazione insieme al presidente Nicola Zingaretti e grazie al lavoro instancabile di tanti operatori e dirigenti dell’Asl, a partire dall’ex direttore generale Daniela Donetti. Il completamento di quest’opera negli ultimi due anni è stato importante ed è doveroso ringraziare il presidente Francesco Rocca il Commissario Egisto Bianconi e tutti le figure tecniche, amministrative e gli operatori sanitari che hanno continuato a lavorare con piglio e dovere aziendale. Non si tratta di un punto di arrivo. Ora è fondamentale proseguire su questa strada, seguendo il progetto illustrato questa mattina dal direttore Bianconi, per garantire un’ulteriore crescita della struttura. Il nostro obiettivo - conclude Panunzia - resta quello di portare l’ospedale di Viterbo a diventare un Dea di II livello, un punto di riferimento per tutta l’area nord della Regione. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione affinché questo percorso si completi nel più breve tempo possibile. Il mio impegno per una sanità pubblica di qualità non verrà mai meno».