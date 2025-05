Rallentamenti oggi in autostrada all’altezza di Orte. Per cause in corso d’accertamento un camion ha perso il carico provocando disagi alla circolazione. E’ accaduto intorno alle 11,30 in direzione Roma. Sul tratto si sono verificati due chilometri di cosa. Presenti sul posto gli uomini di Autostrade per l’Italia. La società ha consigliato l’uscita di Magliano Sabina. Gli operai hanno lavorato in fretta per liberare la carreggiata dal materiale. La situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora.