CIVITAVECCHIA – Alleanza Verdi Sinistra Civitavecchia esprime «profonda preoccupazione e vicinanza al lavoratore rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un gravissimo incidente avvenuto al porto di Civitavecchia, dove la rottura di un cavo di ormeggio ha causato il ferimento di un ormeggiatore».

In una nota stampa la forza politica incalza: «Questo ennesimo incidente sottolinea, ancora una volta, l'urgente e improrogabile necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza in ambienti lavorativi ad alto rischio come quello portuale. La natura della rottura di un cavo di ormeggio evidenzia come la prevenzione debba essere la priorità assoluta. È fondamentale agire con decisione, a prescindere dai controlli e protocolli di sicurezza esistenti, per elevare ulteriormente gli standard».

Alleanza Verdi Sinistra Civitavecchia sollecita «con forza l'attenzione su ogni mancanza che possa compromettere l'incolumità dei lavoratori e ribadisce l'importanza cruciale di tutelare la vita e la salute di tutti gli operatori portuali. Chiediamo con forza all'Autorità Portuale di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto e a tutte le autorità competenti di intervenire con urgenza in investimenti che migliorino i sistemi di protezione. Non possiamo permettere che incidenti di questa gravità diventino una tragica consuetudine. La sicurezza sul lavoro non è un optional, ma un diritto inalienabile e un dovere primario di chi gestisce e opera in settori a così alto rischio. AVS Civitavecchia – concludono – continuerà a vigilare e a battersi per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a prevenire simili tragedie in futuro».

