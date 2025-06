SANTA MARINELLA - Terribile avventura per un giovane, in vacanza in città con quattro amici.

Questa mattina, i cinque sono arrivati a Santa Marinella con il treno dalla Capitale e hanno collocato i loro teli da mare sulla spiaggia libera della Passeggiata al Mare.

Intorno alle 11 i giovani hanno deciso di farsi un bagno, anche se il ragazzo di colore non sapeva nuotare. Dopo aver raggiunto i pressi della scogliera, mentre i suoi compagni si erano allontanati, il ragazzo marocchino, sostenuto da un pallone, ha iniziato a preoccuparsi perché il quel punto non toccava. In pochi secondi è andato nel panico ed ha iniziato ad urlare e ad andare sottacqua.

Nei pressi della scogliera c'erano due bagnanti che sentendo le urla sono intervenuti ed hanno provveduto a prenderlo con energia e a portarlo sulla scogliera, mentre dallo stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno e dal Trieste partivano due pattini e tre bagnini che raggiungevano il giovane fortemente scosso e colto da tachicardia.

Il marocchino veniva adagiato sul pattino e portato a terra dove lo aspettavano i sanitari della Croce rossa di Santa Severa e i carabinieri. Prontamente soccorso, il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Civitavecchia.

La scena è stata seguita da tantissimi bagnanti che all'arrivo a terra dei cinque soccorritori hanno riservato loro un lungo applauso.

Nico Terlizzi, Patrizio Cange, Renato Camboni e Filippo Quarta, questi i nomi dei due bagnini e dei due bagnanti che hanno salvato il giovane.

"Abbiamo visto questo ragazzo giocare con la palla e spostarsi verso di noi - dicono i due bagnanti - ad un certo punto lo abbiamo visto urlare mentre andava a fondo. Lo abbiamo preso per le braccia e tirato su dopo però che aveva bevuto parecchia acqua. Non è svenuto ma stava in una condizione di sofferenza, aveva la tachicardia, non riusciva a respirare bene ed era in stato confusionale. Poi sono arrivati i pattini dei bagnini che lo hanno portato a terra".

Prima dell'arrivo dei sanitari della Croce rossa, il ragazzo è stato soccorso da un medico che era in spiaggia. Poi, è stato consegnato ai sanitari della Cri che lo hanno portato immediatamente in ospedale, mentre i Carabinieri hanno provveduto a prendere le prime testimonianze e i dati personali del giovane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA