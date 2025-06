S. MARINELLA – Da questa notte iniziano i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo via Aurelia, in orario compreso tra le 22 e le 6 del mattino.

“Saranno rifatti tutti gli attraversamenti pedonali e gli incroci ricadenti lungo la statale Aurelia – dice l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati - si parte dalla rotatoria di Prato del Mare in direzione Roma. Ci saranno i movieri della stessa impresa sul posto per la viabilità, tempo di lavorazioni tre notti. A seguito di un nostro sollecito, è stato effettuato un sopralluogo con Rfi per il taglio della vegetazione e la pulizia delle scarpate ferroviarie ricadenti sul nostro territorio. In particolar modo, via Rucellai, via Bassani, via IV Novembre. Già alcune aree sono state interessate dallo sfalcio. Entro le prossime due settimane i lavori verranno eseguiti”.

Anche il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella sottolinea la vasta gamma di lavori, in via di risoluzione, nella città.

“Mentre c’è chi parla della pagliuzza, molte cose belle e importanti le abbiamo fatte – dice Minghella – cinque anni fa è partito il progetto di finanza, guai a parlare di project financing anche se sono la stessa cosa, con me e completato con Andrea Amanati, un progetto enorme con oltre 3.300 pali della luce e altri da mettere in zone periferiche, abbiamo rinnovato tutta l’illuminazione pubblica. Finalmente si vede, abbiamo ridotto i costi, abbiamo ridotto i consumi, abbiamo cestinato due contratti, uno costoso e l’altro capestro. Vogliamo solo non fermarci a guardare la pagliuzza. La città è matura per guardare lontano e avere coraggio. Io non so se potrò continuare, la famiglia e il lavoro mi impegnano giustamente tantissimo. L’impegno continuerà finché crederò di fare la cosa giusta”.

