CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia e nel territorio della Asl Roma 4 si stanno moltiplicando le segnalazioni di cittadini raggiunti da falsi messaggi firmati “C.U.P. info”, che invitano a contattare con urgenza un numero telefonico a pagamento – come il già noto 899021247 – per ricevere presunte “importanti comunicazioni” sanitarie.

Si tratta, in realtà, di un tentativo di truffa ben orchestrato, che sfrutta la sigla C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) per conferire credibilità al messaggio e indurre l’utente a richiamare. La chiamata, tuttavia, comporta addebiti molto elevati e nessuna reale informazione.

La stessa Asl Roma 4 ha confermato che non invia mai questo tipo di comunicazioni tramite numeri a pagamento. «Invitiamo la popolazione a non rispondere a questi messaggi e, soprattutto, a non richiamare i numeri indicati», spiegano dalla Regione Lazio. «Nessun operatore del C.U.P. contatta i cittadini da numeri a pagamento o chiede di richiamarli».

Il fenomeno ha già fatto scattare l’allerta a livello regionale. La Regione Lazio ha infatti diffuso un avviso ufficiale per mettere in guardia gli utenti e ha chiesto massima attenzione: «Si tratta di un tentativo di truffa. Non fornite mai dati personali e segnalate alle autorità numeri o comunicazioni sospette».

Il consiglio è quello di rivolgersi sempre ai canali ufficiali: per qualunque dubbio su prenotazioni, screening o appuntamenti, è bene contattare direttamente il numero verde della Asl Roma 4 o recarsi agli sportelli autorizzati. La Polizia postale raccomanda di salvare prove del messaggio per eventuali denunce.

