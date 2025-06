Paura oggi a Oriolo Romano dove un incendio ha lambito le abitazioni.

Le fiamme, per cause in corso d’accertamento, sono divampate in tarda mattinata in località Croce.

Il rogo, ha divorato un ettaro di sterpaglie.

Le fiamme sono arrivate a ridosso di tre abitazioni ma l’intervento dei soccorritori ha evitato il peggio. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana, supportati dalle squadre della protezione civile di Oriolo Romano, di Manziana, di Canale Monterano. Presenti anche i carabinieri della stazione di Oriolo Romano. Le operazioni di spegnimento dell’incendio e la bonifica sono andate avanti per circa tre ore.