S. MARINELLA - Il turismo a Santa Marinella compie un ulteriore, decisivo passo verso l'inclusività. La spiaggia della Passeggiata al Mare, antistante lo stabilimento La Perla del Tirreno, è ora accessibile a tutti, grazie all'attivazione di un nuovo elevatore per disabili. Il sistema, pienamente operativo, è collegato a un percorso privo di barriere architettoniche che arriva fino alla sedia Job e, da lì, direttamente al mare, garantendo un'esperienza in spiaggia totalmente autonoma per le persone con difficoltà motorie. L'intervento, del valore di circa 46mila euro, è stato realizzato interamente a spese del gestore dell'area, come previsto dagli accordi della gara d'appalto e resterà di proprietà del Comune.

«Questo è un momento di grande soddisfazione per la nostra comunità e per l'intera amministrazione – dice Emanuele Minghella, presidente del consiglio comunale - l'elevatore rappresenta un'opera strategica che si integra perfettamente nel nostro percorso di valorizzazione del territorio. Dopo aver ottenuto la bandiera lilla, frutto proficuo del lavoro dell'amministrazione e in particolare del delegato al turismo, Alessio Manuelli, il prossimo obiettivo è ancora più ambizioso. Stiamo lavorando con determinazione per conquistare la bandiera blu, un riconoscimento che premia la qualità delle acque e la sostenibilità ambientale. Vogliamo che Santa Marinella sia riconosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per l'eccellenza dei suoi servizi e per l'attenzione che rivolgiamo a ogni singolo cittadino e visitatore”.

