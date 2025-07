FIUMICINO – “Un consiglio regionale straordinario sulla sicurezza sul lavoro per fare il punto sulle misure di prevenzione messe in atto nei vari comparti e predisporre azioni correttive e/o di potenziamento nel territorio di Roma e del Lazio”. Questo, in sintesi, l’oggetto della lettera alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio annunciata dalla consigliera regionale Pd, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana, in riferimento a un incidente sul lavoro nell’Aeroporto di Fiumicino.

“Stando ai dati della Cgil, nei primi 5 mesi dell'anno, nel Lazio – spiega Mattia – sono stati denunciati 17.925 infortuni sul lavoro, il 3,75% in più lo scorso anno mentre le morti sul lavoro accertate sono 29, dato superato dalle notizie di cronaca. Una mattanza che come Istituzioni ci spinge a fare il ‘tagliando’ del rispetto delle norme e misure di sicurezza sul lavoro lungo tutta la filiera, senza eventuali sconti o maglie larghe”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA