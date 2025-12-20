TOLFA - A gennaio open day per la scuola Primaria e dell’Infanzia di Santa Severa nord. La responsabile Giulia Bentivoglio, in accordo con la dirigente Brigida di Marcello e con il corpo docente del plesso della frazione del comune di Tolfa organizza un Open Day pensato come momento di incontro, conoscenza e dialogo tra docenti, genitori e futuri alunni. L’appuntamento è fissato per giovedì 15 gennaio dalle 14 alle 16 per ammirare gli spazi scolastici, conoscere i progetti educativi e approfondire l’offerta formativa proposta dall’Istituto. Il plesso si caratterizza per un ambiente accogliente e inclusivo, in cui il rispetto e l’attenzione verso ogni bambino rappresentano le basi del percorso educativo. La proposta didattica punta su un equilibrio tra innovazione e contatto con la natura, favorendo un apprendimento sereno e stimolante. A sottolineare il valore dell’esperienza educativa offerta è l’insegnante Giulia Bentivoglio, responsabile del plesso di S.Severa Nord: «Invitiamo i genitori a venire a conoscere da vicino la nostra scuola e a scegliere questo plesso per i loro figli. È un ambiente speciale, una vera oasi educativa dove i bambini possono crescere in serenità, sentirsi accolti e sviluppare le proprie capacità in modo naturale e armonioso». Parole che raccontano una realtà scolastica attenta non solo all’apprendimento, ma anche al benessere dei più piccoli, ponendo al centro la persona e le relazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola al numero 0766 570237 o scrivere all’indirizzo email rmic89400p@istruzione.it.

