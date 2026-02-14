È stato arrestato Davide Ernesti, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio di Giovanni Bernabucci, il 52enne ucciso a coltellate venerdì sera. L’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di medicina protetta dell’ospedale Ospedale Santa Rosa, piantonato dalle forze dell’ordine. Era stato lui stesso a chiamare la polizia che arrivata a casa sua, in via Santa Barbara, nel quartiere di Santa Lucia, ha trovato la vittima esanime, il coltello sul tavolo ed Ernesti in stato confusionale. Il delitto sarebbe maturato all’apice di una lite. Ernesti e Bernabucci erano vicini di casa, compagni di lavoro e condividevano il tifo calcistico per la Lazio. Venerdì avrebbero iniziato a litigare per futili motivi, forse questioni economiche. Sta di fatto che intorno alle 19 Bernabucci ha raggiunto il vicino a casa sua. Qui la discussione è degenerata ed Ernesti avrebbe impugnato il coltello sferrando diversi fendenti all’amico. Uno, in particolare, alla coscia sarebbe stato quello mortale. Sarà, in ogni caso, l’autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso. Le indagini, coordinate dalla pm Veronica Buonocore, sono affidate alla squadra mobile di Viterbo.