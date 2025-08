PIANSANO – Una buona notizia per la comunità di Piansano: l’oratorio del paese sarà finalmente ristrutturato grazie al finanziamento di 30mila euro ottenuto nell’ambito del bando regionale dedicato al recupero e alla valorizzazione di questi spazi fondamentali per l’aggregazione sociale, promosso dalla Regione Lazio.

A renderlo noto è il Circolo di Fratelli d’Italia di Piansano, che esprime grande soddisfazione per un risultato definito «importante, concreto e simbolico allo stesso tempo», reso possibile grazie all’attenzione della giunta Rocca e, in particolare, dei rappresentanti regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, «sempre vicini alle esigenze dei piccoli comuni e dei territori più periferici». «L’intervento – spiega Gianpaolo Fronda, presidente del Circolo FdI – consentirà di restituire decoro, funzionalità e piena fruibilità a uno spazio che ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per i giovani, le famiglie e per tutte le iniziative di carattere sociale e culturale della nostra comunità. Un luogo vivo, che ha bisogno di cura e investimenti per continuare a svolgere il suo ruolo centrale nel tessuto del paese».

Il bando regionale per gli oratori ha previsto una serie di interventi mirati proprio a sostenere realtà come quella di Piansano: luoghi che, nei centri più piccoli, rappresentano veri e propri presìdi di aggregazione, solidarietà e crescita per le nuove generazioni.

«Questo finanziamento – aggiunge il Circolo – è il frutto di un lavoro corale e di una visione politica che punta a non lasciare indietro nessuno. Ringraziamo chi ha lavorato alla progettazione, soprattutto i nostri consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, il cui impegno costante si traduce in risultati concreti per i nostri cittadini». «L’oratorio tornerà ad essere pienamente operativo e potrà accogliere nuove attività, laboratori, momenti di incontro e crescita. Una buona politica è quella che lascia segni tangibili e oggi, a Piansano, ne vediamo uno concreto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA