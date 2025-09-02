TOLFA – C’è un filo che intreccia radici, tradizioni e passione, e lunedì primo settembre ha unito per sempre due giovani che rappresentano l’anima più autentica delle colline tolfetane: Marta Papa e Daniele Piermarini hanno coronato il loro sogno d’amore, pronunciando il loro “sì” nel suggestivo Santuario della Madonna delle Grazie. Marta, biancarola doc, è conosciutissima in paese: veterinaria stimata (nipote della nota veterinaria Angela Mellini), amazzone elegante e attivissima contradaiola biancoverde, volto indimenticabile del corteo storico di La Bianca. Figlia del noto panificatore Pierluigi Papa, cuore e mani del panificio La Spiga di Tolfa, e della ristoratrice Daniela Mellini, anima del celebre ristorante “Da Rischio”, porta con sé il profumo delle sue radici e la grazia delle tradizioni familiari. Daniele, altrettanto noto e amato, lavora per una delle più importanti aziende agricole locali. Cavaliere talentuoso, figlio di Luigi Piermarini e di Fabiola, apprezzatissima cuoca della Cooperativa Alfa, è da sempre un orgoglioso contradaiolo della Nona. Entrambi butteri coraggiosi, protagonisti del Torneo Rionale e del Regionale dei Butteri di Tolfa, Marta e Daniele condividono non solo la passione per i cavalli e le manifestazioni equestri, ma anche l’amore profondo per la loro terra: Tolfa, Allumiere, La Bianca. I Rioni Rocca, Sughera e Lizzera, ma anche gli altri Rioni si sono stretti ai due giovani. Marta è stata anche membro della Pro Loco di Tolfa. Il loro matrimonio è iniziato in maniera suggestiva: Marta ha infatti deciso di salire al Santuario delle Grazie a cavallo della sua Kira, insieme al papà Pierluigi anche lui a cavallo (anche lui esperto cavaliere e protagonista di vari Tornei). Il loro è stato un gesto simbolico all'interno di una festa di comunità, di famiglia e di cuore. Due giovani belli, talentuosi e innamorati hanno scelto di legarsi nel segno delle tradizioni, portando con sé l’orgoglio di una storia che affonda le radici nel territorio e che continuerà a scriversi, insieme, passo dopo passo. Un’unione che profuma di pane caldo, di vino buono e di terra amata. Un amore che ha il respiro delle colline, il galoppo dei cavalli e la forza delle radici. Agli sposi, l’augurio della comunità di La Bianca, di Allumiere e di Tolfa, per una vita piena di gioie, sogni realizzati e cavalcate condivise e affinchè possano scrivere altre pagine di storia locale. Tolfa e Allumiere si stringono intorno a loro, celebrando un matrimonio che sa di casa, tradizione e futuro.

