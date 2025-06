CERVETERI – Ancora discariche a cielo aperto, persino in un punto in cui nelle scorse settimane era scattata la mega bonifica di Città Metropolitana di Roma Capitale. Ma gli incivili non mollano e se ne infischiano delle istituzioni, ed ecco che tornano a sporcare la stessa strada, la Settevene Palo Nuova. Un’arteria di collegamento importante tra la città etrusca con Bracciano e le altre località del lago. «Dopo la giornata mondiale dell’Ambiente – denuncia l’associazione Vivere Etruria - è ritornata la giornata della maleducazione, il nuovo inizio di accumulo seriale sulla strada che va da Cerveteri a Bracciano. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa, dal denunciare questi pessimi personaggi e essere noi stessi protagonisti attivi per il nostro bene e del bene comune». Qualcuno di notte è arrivato con un furgone per liberarsi di materiali ingombranti e altro genere di rifiuti. Non è chiaro se siano state installate le fototrappole promesse ma in tanti invocano maggiori controlli per impedire che la zona si ritrasformi in una pattumiera. Giorni fa una mega discarica abusiva era sorta a Gricciano, nella periferia di Cerveteri. I residenti avevano chiesto l’ennesimo intervento delle zoofile e della polizia locale per uno scenario di degrado preoccupante. C’era davvero di tutto tra la vegetazione quando sono arrivati i volontari di Fareambiente Cerveteri: rifiuti urbani nei semplici contenitori dell’immondizia ma anche rifiuti speciali da apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui stampanti e pc vecchi, cumuli di calcinacci, materassi, tavole di compensato e scatoloni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA