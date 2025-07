CERVETERI – La strada era stata bonificata da Città Metropolitana dopo due anni e le discariche tornano nuovamente a formarsi sulla via Settevene Palo. Insomma, ci risiamo e gli automobilisti di passaggio hanno notato per l’ennesima volta quel cumulo di sporcizia che giorno dopo giorno si ingrandisce sempre più. «A distanza di pochi mesi – si fa sentire Attilio Di Maio, rappresentante del Movimento Cinque Stelle - la situazione è purtroppo tornata identica a prima, come se nulla fosse accaduto. La strada è nuovamente costellata di sacchi neri, oggetti ingombranti, scarti edili e rifiuti pericolosi, come testimonia la foto scattata dai residenti. Va da sé che la recrudescenza di tali atti incivili vanifica il lavoro svolto, generando ulteriore spesa pubblica, nonché grave nocumento ambientale che impatta in modo pesante sul decoro e sull’immagine del nostro territorio». Il M5S scrive alla sindaca, Elena Gubetti e all’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi. «Il Comune dovrebbe attivarsi – prosegue Di Maio – installando con urgenza telecamere o foto trappole mobili nei punti critici, definendo in modo trasparente chi ne cura il monitoraggio e la verbalizzazione delle sanzioni. Inoltre sarebbero necessari controlli periodici della Polizia locale lungo l’intero tratto interessato, con pubblicazione mensile dei verbali elevati». Invocato anche un tavolo permanente con rappresentanti di residenti, associazioni ambientaliste e forze dell’ordine. Infine l’avvertimento. «Se tale problematica non venisse affrontata con l’emergenza dovuta e con interventi non più rimandabili, ci riserveremo di avanzare istanza alla Procura della Repubblica».

