LADISPOLI – Il bagno di mezzanotte sarà in sicurezza e controllato sulla spiaggia libera di Marina di Palo. I falò, su tutte le aree della costa, saranno vietati. Arriva la stretta di Ferragosto dopo il tavolo tecnico di lavoro convocato da Danilo Virgili, comandante della Polizia locale, tra le forze dell’ordine locali per il controllo della città e dei suoi luoghi più sensibili, con particolare riferimento a siti naturalistici e arenili pubblici. «Ringrazio il vicequestore De Angelis – commenta il sindaco, Alessandro Grando - il comandante dei Carabinieri Polizzi, il comandante della Locamare Vitale, la Guardia di Finanza e la Polizia Provinciale per la disponibilità ed il grande sostegno dato sempre alla nostra città e per quello che, in particolare, verrà fornito, grazie al coordinamento predisposto per l’occasione, durante il 14 e 15 agosto». Per l’occasione è stata emanata un’ordinanza ad hoc che consente la permanenza negli arenili pubblici oltre le 20 e sino all’1,30 esclusivamente nel tratto di Marina di Palo compreso tra la spiaggia inclusiva e la spiaggia del Resort Riva di Palo. Solo qui sarà possibile farsi il bagno a mezzanotte in completa sicurezza - con la presenza di personale munito di brevetto per il salvamento informa palazzo Falcone - e assistere ad uno spettacolo pirotecnico.

LA TASK FORCE

«Dal nostro primo insediamento – prosegue il primo cittadino - abbiamo sempre contrastato l’idea che, durante questa festività, le nostre spiagge e i nostri siti naturalistici divenissero territori di conquista da parte di persone poco civili, poco rispettose della natura e dell’ambiente che ci circonda. Grazie a collaborazioni come queste, siamo sempre riusciti a scongiurare il peggio». Interviene anche il consigliere delegato al Demanio marittimo e alla Polizia Locale. «Il Ferragosto, grazie all’apporto che sarà fornito – aggiunge Pierpaolo Perretta -, consentirà ai nostri cittadini ed ai turisti di vivere a pieno la nostra città e soprattutto le nostre coste. È da molto tempo che tra il rafforzamento della presenza di forze dell’ordine sul territorio e iniziative promozionali e di intrattenimento, l’amministrazione comunale cerca di trovare il giusto equilibrio tra un sano divertimento e il rispetto del territorio. Lo scorso anno l’evento organizzato sulla spiaggia di Palo riuscì a cogliere esattamente questo spirito ed in spiaggia arrivarono famiglie che, in piena sicurezza, passarono una splendida serata: quest’anno speriamo di riuscire a replicare, magari migliorando ancora. Ringrazio anche l’associazione di protezione civile Dolphin nonché l’ufficio demanio marittimo per il lavoro svolto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA