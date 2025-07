Momenti di panico oggi presso il centro residenziale Lydia di Nepi dove un giovane di 29 anni si è barricato in casa con la madre e minacciando di togliersi la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 11,30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118.

Questo dispiegamento di forze ha gestito la situazione con la massima attenzione. Non è stato necessario fare irruzione della casa, perché dopo ore di trattative l’uomo è uscito autonomamente.

Soccorso dal personale sanitario, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti e non si conoscono le motivazione del gesto.