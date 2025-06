Un 35enne finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia. Mercoledì i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria all’esito di un’indagine relativa a violenza di genere.

Un 35enne, di origine ucraina, domiciliano a Nepi, è stato arrestato in esecuzione di una pena a 4 anni e mesi 6 di reclusione.

L’uomo, condannato per maltrattamenti in famiglia, per reiterati episodi di violenza domestica commessi in ambito familiare, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Viterbo a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.

L'operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e repressione dei reati in genere, conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto al fenomeno della violenza domestica e degli atti persecutori.