I carabinieri arrestano due pusher a Nepi, trovati con la cocaina.

Dopo un’accurata e complessa serie di indagini, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Ronciglione, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Capranica, sabato pomeriggio hanno portato a termine un’importante operazione, individuando nel territorio di Nepi due giovani pusher di nazionalità albanese, entrambi poco più che ventenni, a bordo della propria autovettura.

Grazie alla loro prontezza d’azione, i carabinieri hanno proceduto con una perquisizione immediata che ha confermato i loro sospetti: i due sono stati trovati in possesso di 7,2 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi per lo spaccio, oltre a una somma contante di 170 euro, provento con tutta probabilità dell’attività di spaccio.

Tutto posto sotto sequestro mentre i due sono stati arrestati.

“L’impegno costante e incrollabile della Compagnia carabinieri di Ronciglione nel monitorare il territorio - sottolineano dall’Arma - con particolare intensità negli ultimi tempi, al fine di contrastare il traffico e l’abuso di sostanze stupefacenti, ha meritato il plauso e il riconoscimento sia delle istituzioni locali che della comunità”.