TARQUINIA - Sabato 2 agosto 2025, alle ore 17,30 sarà possibile partecipare a una visita guidata straordinaria alle tombe del Tifone e del Morto, nel sito archeologico di Tarquinia. L’iniziativa offre l’occasione di accedere a due tra le sepolture più suggestive della necropoli etrusca, generalmente non aperte al pubblico, accompagnati da personale esperto. L’evento è promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre lunedì 29 luglio 2025, scrivendo all’indirizzo: sabap-vt-em.tarquinia@cultura.gov.it . I posti disponibili sono limitati e l’accesso sarà garantito solo a coloro che riceveranno conferma. A seguito della prenotazione, verrà inviata una liberatoria di responsabilità da compilare. È consigliato abbigliamento comodo e scarpe chiuse, considerato il terreno irregolare dell’area.

