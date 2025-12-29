Nei giorni scorsi, in occasione delle festività natalizie, i Finanzieri del Gruppo di Viterbo, nell’ambito dell’operazione denominata “Natale sicuro”, hanno effettuato molteplici controlli negli esercizi commerciali e sequestrato, in più interventi, quasi 185 mila articoli non conformi alle prescrizioni indicate dal Codice del Consumo, in 5 esercizi commerciali, due nel capoluogo e gli altri nella provincia.

Tutti i prodotti in questione, consistenti in addobbi decorativi e materiali riconducibili alla categoria materiali di consumo (articoli elettrici a bassa tensione), esposti sugli scaffali in vendita al pubblico all’interno degli esercizi commerciali gestiti da soggetti di etnia cinese, si presentavano privi di quelle informazioni necessarie per essere commercializzati, in violazione del D.Lgs 206/2005 che, tutelando il consumatore, vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti chiaramente il cosiddetto Contenuto minimo delle informazioni.

L’assenza delle indicazioni come il luogo di origine, la produzione, l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso utili ai fini della fruizione in sicurezza impedisce al consumatore di effettuare una scelta consapevole e sicura, soprattutto in un periodo dell’anno in cui questi articoli vengono spesso utilizzati in ambienti o frequentati da bambini, rischiando così di generare potenziali rischi per la salute o a rischio incendi.

La merce dal valore di oltre 40mila euro è stata quindi sottoposta a sequestro con conseguenti contestazioni delle relative sanzioni amministrative e segnalazioni alle competenti Camere di commercio di 6 soggetti di origine sinica, tutti titolari delle attività commerciali sottoposte a controllo.

L’azione della Guardia di Finanza volta a contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e di tutti gli operatori economici onesti.