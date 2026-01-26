TARQUINIA - È stato trovato in possesso di cocaina e di 157mila euro, custoditi sotto vuoto. Un 56enne è stato denunciato dalla guardia di finanza. Tutto è avvenuto nei giorni scorsi quando, i finanzieri del nucleo mobile della Compagnia di Tarquinia, nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno effettuato fermato l’uomo a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il 56enne, residente a Tarquinia noto alle forze dell’ordine poiché gravato da numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, ha manifestato subito un atteggiamento nervoso che ha spinto i militari, presenti con un’unità cinofila intervenuta in ausilio del gruppo di Civitavecchia, ad estendere le attività di perquisizione anche all’appartamento e ai locali a disposizione dell’uomo. Nel corso delle operazioni, anche grazie al fiuto infallibile del cane pastore “Frida”, i finanzieri di Tarquinia hanno rinvenuto presso l’abitazione dell’uomo una dose di cocaina pari a grammi 0,8, un bilancino elettronico di precisione, sacchetti di cellophane per il confezionamento delle dosi, una macchinetta elettrica conta banconote, uno smartphone utilizzato per le comunicazioni riservate, nonché una ingente somma di denaro, 157mila euro, conservata sottovuoto, in mazzette di piccolo taglio, presunto provento dell’attività illecita di spaccio. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Civitavecchia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati i soldi, già depositati a favore del Fondo unico di giustizia ovvero dello Stato, la droga, il materiale per il confezionamento e quanto altro trovato nel corso della perquisizione e ritenuto utile alle indagini.