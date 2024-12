Aveva nascosto hashish e marijuana in camera da letto e nelle scarpe da ginnastica. Ma il nascondiglio non è stato sufficiente a evitargli i guai.

Un cittadino africano, infatti, è stato arrestato dai carabinieri di Orte con l’accusa di spaccio di stupefacenti.

L’operazione, è avvenuta in un’abitazione del paese, già segnalata alle forze dell’ordine per sospetti legati a traffici illeciti.

Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto 120 grammi complessivi, tra hashish e marijuana, già suddivisa in dosi, confezionata e pronta per essere distribuita.

Oltre agli stupefacenti, sono stati trovati bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento, confermando così l’ipotesi di un’attività di spaccio ben organizzata.

L’uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, aveva nascosto la droga in una busta di plastica in camera da letto e persino dentro un paio di scarpe da ginnastica.

Diverse dosi preconfezionate gli sono state trovate anche nelle tasche dei pantaloni che indossava e persino dentro una scarpa, verosimilmente di lì a poco sarebbe uscito per cederle.

Immediatamente posto in stato di fermo, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, al cui esito è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.