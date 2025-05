Sarà un’occasione di confronto, sperimentazione e visione quella in programma lunedì 5 maggio, alle ore 15, presso il Nuovo Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma. L’appuntamento, dal titolo “Musica e intelligenza artificiale come strategia di inclusione. Nuovi scenari per l’innovazione didattica e sociale”, metterà al centro il rapporto tra tecnologia, creatività e inclusione, con una particolare attenzione al ruolo educativo della musica nei contesti scolastici e sociali più fragili. A dare concretezza all’iniziativa anche l’impegno della Fondazione Anna Maria Catalano di Fiumicino, da anni attiva sul territorio con progetti educativi e culturali volti a valorizzare il potenziale delle persone attraverso approcci innovativi e inclusivi. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di rappresentanti di primo piano del mondo accademico e della scuola: tra questi, Giorgia Floriani, direttrice generale della Fondazione TIM, Fabio Lucidi, prorettore per la Terza Missione della Sapienza, Mario Rusconi, presidente ANP Lazio, e Enrico Tronci, direttore del Dipartimento di Informatica. Subito dopo, riflettori puntati sul progetto “Disegno + Smartphone = Musica”, presentato da Sergio Estivi, presidente della Fondazione Catalano. Il progetto nasce da una domanda precisa: è possibile rendere la musica accessibile a tutti, anche a chi non ha strumenti tradizionali o formazione specifica? La risposta è un sì convinto, costruito sull’uso creativo delle tecnologie digitali e su un approccio educativo che mette al centro l’individuo. A fianco della Fondazione Catalano, anche il Dipartimento di Informatica della Sapienza, rappresentato dallo stesso Tronci e dal docente e ricercatore Marco Raoul Marini, che illustreranno il funzionamento della piattaforma interattiva sviluppata nell’ambito del progetto. Si tratta di uno strumento che consente di trasformare i disegni realizzati su smartphone o tablet in vere e proprie composizioni sonore, stimolando fantasia, partecipazione e apprendimento. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Suoni, immagini, tecnologie per una società più inclusiva”. A guidare l’incontro sarà il compositore e conduttore Francesco Antonioni, che introdurrà gli interventi di Annalisa Buffardi (Indire/AGCOM), Francesca Romana Ciangola (MUR), Sandra Fortuna (Conservatorio Santa Cecilia), Vincenzo Curatola (Forum SaD) e Alfonso Benevento (eTutorWeb.it). A moderare la discussione sarà la professoressa Mihaela Gavrila della Sapienza, componente del Consiglio scientifico della Fondazione Catalano, da sempre impegnata nella promozione di pratiche educative inclusive e nella valorizzazione delle potenzialità espressive dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento saranno proiettati video dimostrativi e verranno eseguiti frammenti musicali generati proprio grazie al software del progetto. Un’occasione per comprendere come l’arte e la tecnologia possano dialogare, offrendo nuove possibilità di espressione e apprendimento, soprattutto per coloro che si trovano ai margini dei percorsi educativi tradizionali. Il contributo della Fondazione Anna Maria Catalano di Fiumicino sarà centrale per tutta la giornata: la sua esperienza sul campo, la capacità di costruire ponti tra comunità educanti e realtà territoriali, rappresenta un modello di Terza Missione universitaria efficace e sostenibile. L’appuntamento del 5 maggio sarà quindi anche un’occasione per ribadire che l’innovazione non è solo una questione tecnologica, ma soprattutto una scelta culturale, sociale e politica. L’incontro sarà trasmesso in diretta da RadioSapienza, nell’ambito della maratona radiofonica “La Sapienza della Solidarietà”, dedicata alla diffusione delle esperienze di impegno civile e cooperazione universitaria.