CERVETERI – La festa in periferia con la “Notte Bianca” di Cerenova. Domani tra via Sergio Angelucci e via Veio musica, giocolieri, food e tanto altro. Grande attesa per la popolazione per un evento che torna dopo qualche anno di assenza. A partire dalle 19, infatti, le strade si animeranno di bancarelle, espositori artigianali e aree di gastronomia, con prodotti di carne e tipicità regionali. Una kermesse che vuole chiamare a raccolta visitatori e residenti, che stanno affollando le residenze estive di Cerenova ma anche Campo di Mare. La manifestazione si animerà di brani agli anni ‘70, ‘80 e ‘90: si potrà ballare in mezzo alla strada. Una grande festa che dà appuntamento a tutti per sabato 26 luglio. «Teniamo tantissimo a questa iniziativa – commenta Carmine Moretti, tra gli organizzatori della Notte Bianca – perché consentirà di rivitalizzare questa frazione che non è ricca di appuntamenti serali per villeggianti e abitanti. Abbiamo pensato alle famiglie e ai bambini ma anche ai tanti giovani di Cerenova per una serata tutta da vivere e quindi dopo un po’ di assenza eccoci qui per un sabato emozionante».

