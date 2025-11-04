Un uomo di 65 anni è stato trovato morto lunedì pomeriggio all’interno della sua abitazione di Faleria.

Secondo quanto si è appreso, sarebbero stati i vicini di casa a dare l’allarme insospettiti dall’abbaiare continuo e agitato del cane dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civita Castellana. i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Una volta entrati nell’abitazione per l’uomo non c’era già nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso che risalirebbe e qualche giorno prima.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe dovuta a cause naturali, ma sarà l’autopsia a chiarire con esattezza le circostanze del decesso.