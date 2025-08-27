LADISPOLI – Ha attraversato i binari ed è rimasto ucciso travolto dal treno. Incidente o suicidio? Un giallo che dovrà essere risolto dalla Polfer di Civitavecchia che propende più per il gesto estremo, sarebbe il secondo tra l’altro nella stessa giornata sulla linea ferroviaria Roma-Civitavecchia. La vittima è un 38enne italiano, non residente a Ladispoli. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 21.40 sulle rotaie tra la stazione dismessa di Palo Laziale e la frazione di Marina San Nicola. Inutile l’arrivo dei soccorritori del 118, per l’uomo ormai non c’era più nulla da fare ormai. C’è da dire che ci sono anche persone che di sera attraversano pericolosamente i binari, magari stranieri che si spostano tra l’Aurelia e le città. La circolazione di conseguenza è stata sospesa tra Ladispoli e Maccarese per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, come confermato da Rfi, per fare in modo che gli investigatori svolgessero tutti i rilievi necessari.

LE NAVETTE

Si sono attivati i bus sostitutivi di Trenitalia per trasportare i pendolari nella Capitale fino all’alba di ieri mattina. Ovviamente inevitabili i disagi mentre i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito variazioni e fatto registrare ritardi fino a 120 minuti. Le corse regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. La situazione è tornata via via nella norma intorno alle 6 del mattino. Nella stessa giornata di mattina altro dramma alla stazione di Trastevere. Un fenomeno purtroppo sempre più diffuso sulla linea Fl5.

