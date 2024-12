MONTEFIASCONE - I volontari del soccorso di Montefiascone hanno avviato una raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza usata. La cifra da raggiungere è pari a 12mila euro. L’associazione fa appello quindi al buon cuore della gente per aiutarla a sostenere la spesa. L’acquisto del mezzo è importante per agevolare le attività dei volontari del soccorso di Montefiascone. Chiunque vorrà partecipare potrà farlo attraverso un versamento sull’Iban: IT34N0760114500001065246512 indicando nella casuale: contributo per acquisto ambulanza Montefiascone. Paolo Matteucci, presidente dei volontari del soccorso di Montefiascone, ringrazia anticipatamente quanti vorranno partecipare.