Momenti di panico a Montefiascone dove un uomo si è barricato nell’ufficio postale.

E’ accaduto venerdì intorno alle 13 nella sede centrale di via Dante Alighieri.

L’uomo si è chiuso all’interno dell’ufficio rifiutandosi di uscire. A quel punto i dipendenti dell’ufficio postale hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Montefiascone e il 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo sarebbe stato convinto a uscire dall’edificio dopo un breve confronto con i militari. Apparso in stato di agitazione, i sanitari hanno poi provveduto a prestare le prime cure e lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per chiarire il fatto e le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compierlo. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità senza che degenerasse e senza conseguenze per i presenti.