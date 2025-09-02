MONTALTO - Anche Montalto chiama Gaza. Il Comitato “No fotovoltaico selvaggio” ha deciso di dare vita ad una raccolta fondi per i bambini di Gaza attraverso la Caritas e la Diocesi locale, aperta a chiunque voglia condividere il sentimento di solidarietà. Sabato mattina alle 11,30 appuntamento largo del Palombaro, dalla Pineta al mare. «Al termine - spiegano gli organizzatori - lanceremo in mare barche di carta, simbolo di speranza e di unione. Da sponda a sponda, perché anche noi vogliamo dare il nostro contributo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA