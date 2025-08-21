MONTALTO - Grande fermento per uno degli eventi più attesi dell’anno a Montalto di Castro. Dalle 21 del 22 e 23 agosto torneranno al centro storico la IV edizione di “Montalto tra le mura” e la III edizione di “A riveder le stelle”.

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, le vie del borgo si illumineranno con il percorso delle candele che regalerà emozioni uniche a cittadini e visitatori.

Quest’anno il tema per gli allestimenti e le scenografie sarà il mare: un legame profondo tra Montalto e il suo litorale, che trasformerà il centro storico in un affascinante viaggio tra luci, suoni e colori.

L’evento, organizzato dal Comune di Montalto di Castro in collaborazione con il Comitato Centro Storico, vedrà momenti di intrattenimento per tutte le età: complessi musicali, artisti di strada, Contest fotografico e spettacoli itineranti renderanno ancora più coinvolgente l’esperienza.

Inoltre, gli amanti del gusto potranno assaporare le specialità proposte dallo street food, tra sapori tradizionali e innovazioni culinarie.

«Montalto tra le Mura è ormai diventato un evento di riferimento capace di attrarre migliaia di visitatori – dichiarano gli organizzatori –. Vedere il nostro centro storico trasformarsi in un luogo magico, capace di coniugare storia, cultura e tradizione, è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità».

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 agosto

Ore 18:00 – Apertura percorso espositivo e street food.

Ore 18:30 – Laboratorio itinerante per bambini a cura della Libreria Il Bianconiglio: lettura di storie al Kamishibai – Partenza Piazza Giacomo Matteotti.

Ore 19:30 – Intrattenimento musicale con Cris DJ – Viale Garibaldi.

Ore 19:30 – Giochi in legno – Viale Garibaldi.

Ore 21:00 - Inaugurazione e apertura passeggiata tra le candele “A riveder le Stelle” - a cura del Comitato Centro Storico.

Ore 22:00 – Intrattenimento musicale con Moà – Piazza Giacomo Matteotti.

ARTISTI DI STRADA E SPETTACOLI

-19:30 e 21:00 | Marionette “Storie Appese ad un filo” – Viale Garibaldi.

-21:00 Trampolieri itineranti nel percorso delle candele.

-21:30 e 22.30 Hula Hoop luminoso “Che cosa Cerchi” – Viale Garibaldi.

-21:30 Spettacolo comico “Dimmi di Sì” – Piazza Giacomo Matteotti.

-22:00 e 23:00 | Spettacolo di fuoco – Piazza Giacomo Matteotti.

Sabato 23 agosto

Ore 18:00 – Apertura percorso espositivo

Ore 19:30 – Giochi in legno – Viale Garibaldi

Ore 20:00 – Intrattenimento musicale con Irma – Viale Garibaldi

Ore 21:00 - Passeggiata tra le candele “A Riveder le Stelle” - a cura del Comitato Centro Storico.

Ore 22:00 – Intrattenimento musicale con Desertion – Piazza Giacomo Matteotti

ARTISTI DI STRADA E SPETTACOLI

-19:30 e 21:00 | Marionette “Storie Appese ad un filo” – Viale Garibaldi

-19:30, 21:00, 22:00 | Spettacolo di pupazzi itinerante “Mamma” – Percorso fiera

-21:00 | Trampolieri itineranti nel percorso delle candele.

-21:30 | Clown “Smisurate divagazioni” – Piazza Giacomo Matteotti.

-22:00 e 23:00 | Spettacolo di fuoco – Piazza Giacomo Matteotti.

Venerdì 22 agosto in occasione della manifestazione alcune attività del paese rimarranno aperte anche dopo cena con offerte e promozioni.

