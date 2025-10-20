MONTALTO - Sono partiti anche nell’ufficio postale di Montalto di Castro, in via Adriatica, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati Inps”, i servizi “Atti di volontaria giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Le misure temporanee per garantire la continuità dei servizi

Da martedì 28 ottobre e per l’intera durata dei lavori, Poste italiane ha predisposto il posizionamento di un container adiacente l’ufficio, che osserverà orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:35, il sabato fino alle ore 12:55, per tutti i servizi alla clientela. Nella sede provvisoria sarà disponibile anche l’Atm Postamat presso il quale, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti.

Per consentire il trasferimento delle apparecchiature nella sede provvisoria, l’ufficio postale di via Adriatica fino a lunedì 27 ottobre non potrà essere operativo. Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi in questo periodo, ha predisposto il potenziamento della sede di Pescia Romana, in via dei Lillà, con uno sportello dedicato alla clientela di Montalto di Castro, dove saranno disponibili tutti i servizi “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta, il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario nonché di tutti i servizi postali e finanziari, che osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato fino alle ore 12:45.

A disposizione dei cittadini anche lo sportello Atm Postamat, attivo sette giorni su sette, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Per eventuali esigenze, i cittadini possono fare riferimento anche alla sede di Tarquinia, in via Tarconte, disponibile con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato fino alle ore 12:45, anch’ esso dotato di Atm per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. Gli interventi previsti presso la sede di Montalto di Castro, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in 90 giorni lavorativi.

