MONTALTO DI CASTRO – Nella mattinata del 15 agosto è stata celebrata a Montalto di Castro la tradizionale processione in mare della “Madonna dello Speronello ”.

La celebrazione che quest’anno è giunta alla 28° edizione, grazie al bel tempo e all’impegno profuso dall’organizzazione del Comune di Montalto di Castro, dall’associazione Assopaguro, dai pescatori locali, dal Club Nautico Fiora e dell'associazione Cassiopea, ha visto il coinvolgimento di oltre 40 barche in corteo che si sono presentate per la processione lungo il litorale rendendo omaggio floreale sui fondali di punta delle Murelle dove è deposta la statua della Madonna.

La cornice di sicurezza creata per l’evento e coadiuvata della locale delegazione di spiaggia, ha visto l'impiego di un’unità della Guardia Costiera di Civitavecchia CP 284 che ha ospitato a bordo il Vescovo della Diocesi di Civitavecchia Monsignore Gianrico RUZZA accompagnato dal Direttore Marittimo del Lazio C.V. (CP) Michele CASTALDO, unitamente alle altre unità minori ed al personale della Guardia Costiera, dei subacquei dei Carabinieri di Roma, della Guardia di Finanza, del nucleo sommozzatori della locale Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco ed il personale sanitario della Misericordia.

Circa 30 subacquei hanno partecipato alla deposizione della corona sui fondali e moltissime altre persone hanno assistito con i loro natanti.

La grande partecipazione ha testimoniato come l’evento sia una ricorrenza importante e molto sentita per tutta la comunità locale.

