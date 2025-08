Controlli serrati dei carabinieri in occasione del Summer Fest di Valentano, che ha richiamato un importante afflusso di persone nel centro della Tuscia. Il servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dalla compagnia carabinieri di Tuscania, ha portato a diverse denunce e interventi per garantire la sicurezza durante l’evento.

In particolare, i militari della stazione di Valentano hanno denunciato quattro automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Un giovane è stato invece deferito per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver rivolto insulti ai carabinieri mentre transitava in auto. Il ragazzo è stato immediatamente fermato, identificato e denunciato. Momenti di preoccupazione si sono registrati quando un minore è stato soccorso dal 118 a causa di un malore causato dall’eccessivo consumo di alcol. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità in merito alla somministrazione di bevande alcoliche, in violazione della legge 189/2012.Nel fine settimana, i controlli dell’Arma si sono estesi anche ad altri comuni della zona. A Tuscania, un uomo è stato denunciato dopo un incidente stradale: sottoposto all’alcol test, è risultato positivo con un tasso di 1,88 g/l. A Montalto di Castro, lungo la SP Dogana, un residente di Terni è stato fermato alla guida con un tasso di 0,98 g/l. A Canino, infine, un cittadino marocchino è stato deferito dopo essersi rifiutato di sottoporsi ai test alcolemici e tossicologici a seguito di un sinistro autonomo. «L'attività – conclude la nota dell'Arma – rientra in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla 'mala movida' e ai reati legati alla circolazione stradale, con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza e prevenire incidenti causati dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti».

