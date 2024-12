Ha minacciato la ex e un amco di lei che considerava suo rivale in amore. Per un uomo residente della Tuscia è arrivato il provvedimento di ammonimento del questore in materia di violenza domestica. L’uomo, secondo gli investigatori, si sarebbe reso responsabile “di gravi condotte antigiuridiche suscettibili di essere inquadrate nell’alveo degli atti persecutori”. Lo stesso, dopo la conclusione di un rapporto sentimentale, avrebbe assunto atteggiamenti vessatori e intrusivi in danno dell’ex compagna, giungendo perfino, come detto, a minacciarla di morte insieme ad un suo amico, da lui ritenuto un possibile rivale in amore, ai qualiha mostrato una cartuccia di fucile che avrebbe potuto utilizzare nei loro confronti.

I poliziotti hanno preparato un provvedimento di iniziativa finalizzato a tutelare la vittima da ulteriori e possibili atti di violenza fisica, psicologica o verbale. All’atto della notifica dell’ammonimento, l’uomo è stato invitato a seguire, a titolo gratuito, un percorso di recupero comportamentale presso gli enti che hanno sottoscritto con la Questura di Viterbo un accordo, denominato “Protocollo Zeus”, con lo scopo di accogliere le persone ammonite che si sono rese responsabili di fatti riconducibili ai reati di violenza domestica o di genere.