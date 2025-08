CERVETERI - Aumentano i prezzi delle case a Cerveteri e Ladispoli. Rispetto a qualche anno, il costo al metro quadro ha subito un incremento del 3% circa. A sostenerlo è Massimiliano Pietrolati, titolare dell’agenzia “Case Point”, secondo il quale sono diversi i fattori a favorirne la crescita. Dopo il covid, anche grazie al fenomeno dello smart working, molti romani sono andati a vivere in provincia, e per questo il territorio ha trovato avventori visto i collegamenti con la Capitale, ottimi sia su strada che su rotaie. Ne ha risentito ad esempio il pendolarismo, con difficoltà a trovare posti sui convogli. «Diciamo che il mercato qui sul nostro litorale non si è mai fermato - ha riferito Pietrolati -. Ci sono aumenti dei prezzi delle case, le richieste sono alte, mancano abitazioni nuove soprattutto a Cerveteri. Riceviamo molte richieste, soprattutto di romani che scelgono la zona per i comfort legati al mare, il clima e la vicinanza a Roma, dove la maggior parte ha il posto di lavoro». Mentre a Ladispoli negli ultimi sono state costruite case, aumentato di circa 1000 unità la popolazione, a Cerveteri da qualche anno non si costruiscono appartamenti. Gli affitti sono cari, poiché c'è scarsa presenza di abitazioni. «Ci vorrebbero nuove costruzioni – conclude l’imprenditore - per aumentare l'offerta e soprattutto per far ripartire il settore edile, che negli ultimi anni ha condannato alla chiusura molte imprese».

