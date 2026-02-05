PHOTO
CIVITAVECCHIA – Mattinata di verifiche, controlli e monitoraggi per gli alberi di piazza Regina Margherita. Le indagini servono per stilare la terza perizia, così come richiesto dalla Soprintendenza nelle scorse settimane, a seguito delle sollecitazioni da parte del comitato cittadino “Salviamo gli alberi”.
Sul posto diversi agronomi, insieme ai tecnici della ditta impegnata nelle operazioni.
Ispezioni dall’alto, verifiche per capire la resistenza, ispezioni attraverso analisi tomografiche per mappare la struttura interna del tronco, individuando cavità, marciumi o eventuali difetti.
Un passaggio obbligato, di fatti, per capire se procedere o meno al taglio dei 16 lecci, nel caso quanti salvarne e come intervenire, prima dell’avvio del cantiere da 3 milioni di euro per la riqualificazione complessiva dell’area.