Distacco di un masso dalla ripa sovrastante in strada Filante, interrotto il transito veicolare nel tratto compreso tra strada Fagianello e strada Olmo (circa 100 mt prima dell’intersezione), nei pressi del centro riabilitativo San Raffaele.

Le due suddette strade sono percorribili. L’area interessata dal cedimento è stata al momento messa in sicurezza ed è stato avviato l'iter amministrativo per la diffida nei confronti della proprietà privata responsabile. Seguiranno aggiornamenti sul ripristino della regolare viabilità.