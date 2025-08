CIVITAVECCHIA - Sono iniziate ieri, in piazza della Vita, le operazioni di montaggio della ruota panoramica che tornerà ad animare la Marina nei prossimi mesi. Dopo l’arrivo dei camion nella notte tra domenica e lunedì, la struttura sta prendendo forma davanti al mare, nel punto dove lo scorso anno fu accolta con grande entusiasmo da residenti e turisti. Alta 34 metri e dotata di 24 gondole aperte da sei posti ciascuna, la “Grand Roue 34” sarà in grado di ospitare fino a 140 persone contemporaneamente. L’attrazione sarà gestita per i prossimi tre anni dalla HSC Events srls, vincitrice del bando pubblicato dal Comune.

©RIPRODUZIONE RISERVATA