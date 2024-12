Tanta gente e commozione ieri per l’ultimo saluto a Maria Antonietta Russo. Da Giovanni Arena a Umberto Fusco e Umberto Di Fusco, tutti i partiti, tutti i colori e tantissimi cittadini e amici hanno partecipato ai funerali che si sono tenuti nella chiesa del Murialdo. Tra loro anche Daniele Sabatini e Antonella Sberna, amici di vecchia data dalla famiglia. Nel corso della funzione religiosa, l’avvocatessa ed ex assessora è stata ricordata come «una figlia, una moglie e una madre che ci lascia dopo una lunga malattia, ma lei è stata un dono, un dono per tutti noi». «Qui non voglio ricordarti per i tuoi successi e le opere che hai promosso per la comunità. Ma oggi voglio ricordarti per la tua forza, il tuo coraggio nell’affrontare la vita - ha detto la sorella nel suo messaggio di saluto - Per la tua voglia di fare e migliorare. Sei stata un vulcano di idee, hai affrontato questa tremenda malattia lottando con coraggio». Commosso anche il ricordo dei colleghi avvocati: «Maria Antonietta è stata una di noi e continuerà a esserlo anche dopo di oggi. Il suo sorriso, non solo in tribunale, era contagioso e trasmetteva serenità. Seria, professionale, preparate e con una grandissima voglia di vivere. Il tuo ricordo ci accompagnerà sempre».